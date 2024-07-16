Τόνι Σφήνος για Ρέμο: «Δεν είμαστε φίλοι, αλλά ελπίζω να βρεθεί λύση»

Τον Τόνι Σφήνο πέτυχε η κάμερα του «Summer’s Cool» και η περσόνα Τόνι είχε διάθεση να πει πολλά. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η άποψή του για αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες 15 μέρες με τον Αντώνη Ρέμο και τη δέσμευση της περιουσίας του καθώς ερευνάται για φοροδιαφυγή.

«Με τον Αντώνη δεν έχω επικοινωνήσει, δεν είμαστε φίλοι, αλλά ελπίζω να βρεθεί μια σωστή και καλή λύση. Μακάρι όλα έρθουν στη θέση τους. Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και η δικαιοσύνη είναι αμερόληπτη», είπε ο Τόνι Σφήνος, ενώ μίλησε για το 5Χ5, έκανε σοβαρή κριτική στον εαυτό του, δηλαδή στον Θάνο Κιούση που είναι το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από τον Τόνι Σφήνο, και τις προτάσεις που δέχεται ως περσόνα για να κάνει πράγματα τηλεοπτικά:

«Υπάρχουν πράγματα που συζητάω τηλεοπτικά. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάτι στην τηλεόραση, αλλά να είναι καινούργιο. Μου έρχονται προτάσεις, αλλά είναι ψυγείου και εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Ο Τόνι είναι ελεύθερο πουλί και μπορεί αν πάει σε όποιον σταθμό θέλει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.