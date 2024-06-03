Η ταινία animation «Tomb Raider: The Legend of Lara Croft» έχει επίσημα ημερομηνία κυκλοφορίας. Με έναν από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες των βιντεοπαιχνιδιών, τη Λάρα Κροφτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο η ταινία αναμένεται στις κινηματογραφικές οθόνες του Netflix στις 10 Οκτωβρίου.

Η επίσημη ημερομηνία αποκαλύφθηκε από το Netflix μαζί με ολοκαίνουργιο trailer που παρουσιάζει τη Λάρα Κροφτ εν δράσει και την αφηγήτρια να ρωτά: «Κα Κροφτ, πόσο ακόμα μπορείτε να επιμείνετε;».

Η Χέιλι Άτγουελ δανείζει τη φωνή της στη Βρετανίδα αρχαιολόγο, η οποία ανακαλύπτει μυστικά σε αρχαίους και επικίνδυνους τάφους, ο Άλεν Μαλντονάντο θα είναι Ζιπ και ο Ερλ Μπέιλον επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Τζόνα από τα video games.

Η Λάρα Κροφτ έχει εγκαταλείψει τους φίλους της για να ξεκινήσει πιο επικίνδυνες σόλο περιπέτειες. Αλλά πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι, όταν ένα επικίνδυνο ισχυρό κινεζικό τεχνούργημα αφαιρείται από το Croft Manor από έναν κλέφτη με μια παράξενη προσωπική σχέση.

Η τολμηρή επιδίωξή της θα την οδηγήσει σε περιπέτεια σε όλο τον κόσμο και στα βάθη των ξεχασμένων τάφων, όπου θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει τον πραγματικό της εαυτό και να αποφασίσει τι είδους ήρωας θέλει να γίνει. Η Τάσα Χούο θα είναι συγγραφέας και συν-εκτελεστική παραγωγός μαζί με τους Ντμίτρι Μ. Τζόνσον, Τίμοθι I. Στέβενσον, Τζέικομπ Ρόμπινσον, Ντάλας Ντίκινσον, Χάουαρντ Μπλις κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.