Το έχουν πει όλοι και ο ίδιος ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης πως μεταξύ τους έχουν γίνει οικογένεια σε αυτά τα δύο χρόνια των γυρισμάτων της σειράς Maestro. Κάποιοι, όπως ο Φάνης Μουρατίδης έχουν δηλώσει πως μετά από αυτή τη δουλειά δεν ήθελαν να πάνε καπάκι σε κάποια άλλη για να μη χαλάσουν το ιδανικό που έζησαν και που δεν είναι κι εύκολο να βρεις.

Και πλέον είναι και φίλοι οι περισσότεροι. Έτσι όταν ο...μαέστρος κάλεσε στο σπίτι του για δείπνο, έγινε κανονικό reunion. Εκεί η Μαρία Καβογιάννη, ο Κώστας Μπερικόπουλος, η Χάρις Αλεξίου, η Στεφανία Γουλιώτη, η Κλέλια Ανδριολάτου, ο Αντίνοος Αλμπάνης. Με τα παπούτσια να πετιούνται και όλους να κάθονται στην κουζίνα κατάχαμα γιατί η Κλέλια προτιμάει να είναι κοντά κοντά και μετά χαλαρά στο μεγάλο σαλόνι για να χωράνε σαν άνθρωποι.

