Αργυρός- Ρουβάς: Reunion με τρελό κέφι χθες το βράδυ στο Cabaret

Πριν δύο χρόνια η συνεργασία τους άφησε εποχή

Αργυρός- Ρουβάς: Reunion με τρελό κέφι χθες το βράδυ στο Cabaret

Ήταν το 2022 που ο Σάκης Ρουβάς και ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεργάστηκαν στο Teatro, τότε, γράφοντας ιστορία στη νύχτα της Αθήνας σε ένα σχήμα που σάρωσε. Και άφησε πίσω και μια φιλία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες που κρατάει μέχρι και σήμερα. Μην ξεχνάμε πως οι δυο τους είχαν και θέσεις coaches και στο The Voice Of Greece.

Έτσι χθες το βράδυ ο Κωνσταντίνος Αργυρός που δεν είχε μαγαζί αποφάσισε να βγει για πάρτη του αυτή τη φορά και να πάει να διασκεδάσει στον φίλο του τον Σάκη που είναι από τα λίγ ανυχτερινά μαγαζιά που έχουν επιλέξει την Κυριακή ως μέρα λειτουργίας σαρώνοντας με συνεχόμενα sold outs.

Χαμός με την ανέλπιστη συμπράξή τους αφού φυσικά ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από την πίστα για να δώσει μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τους δυο τους να τα...σπάνε κυριολεκτικά και όλο το μαγαζί να παραληρεί.

Ένα κομμάτι από το τρελό κέφι τους είδαμε και στην εκπομπή Buongiorno.

Πηγή: womenonly

