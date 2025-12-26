Το νέο βιβλίο του Τσάρλι Μακέσι «Always Remember» πρώτο σε πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Τσάρλι Μακέσι κατέκτησε την πρώτη θέση σε πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα με το βιβλίο του «Always Remember», τη συνέχεια του μπεστ σέλερ του 2019 «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse» (Το αγόρι, ο τυφλοπόντικας, η αλεπού και το άλογο).

Συνολικά πουλήθηκαν 43.825 αντίτυπα του «Always Remember» στις επτά ημέρες έως τις 20 Δεκεμβρίου, που αντιστοιχεί σε μια πώληση περίπου κάθε 14 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με το NielsenIQ BookData.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.