Deadline: Απρόσμενα τετ-α-τετ με τους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ

Το Deadline διαχρονικά φιλοξενεί συνεντεύξεις κορυφαίων διασημοτήτων και λαμπρών προσωπικοτήτων από τη βιομηχανία του θεάματος. Συνήθως, αυτές οι συζητήσεις διεξάγονται σε ένα αμιγώς επαγγελματικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας την αφοσίωση, την πειθαρχία και το πάθος που απαιτεί η καλλιτεχνική δημιουργία - μια διαδικασία που παραμένει, αναμφίβολα, μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση.

Ωστόσο, δεν λείπουν και εκείνες οι στιγμές όπου η ένταση υποχωρεί και ο αυθορμητισμός παίρνει τα ηνία. Ακολουθούν κάποιες από αυτές τις στιγμές όπου το γέλιο κατάφερε να κυριαρχήσει πάνω από το πρωτόκολλο της συνέντευξης.

Έμιλι Μπλαντ(Emily Blunt)

Σε συνέντευξή της για τη σειρά-βίντεο «Take Ten» με αφορμή τον ρόλο της στην ταινία του Τζος Σάφντι (Josh Safdie) «The Smashing Machine» η σταρ αποκάλυψε τις ατάκες που οι θαυμαστές της επαναλαμβάνουν συχνότερα.

«Πρόκειται για ατάκες από το «The Devil Wears Prada». Μία από αυτές που ακούω συνέχεια είναι το: «Μου λείπει μόνο μια γαστρεντερίτιδα για να φτάσω στο ιδανικό βάρος μου», αλλά αυτό παραποιείται σε διάφορες εκδοχές», ανέφερε η Μπλάντ, προσθέτοντας: «Ακούω επίσης και τη φράση με τον «κύβο τυριού»: «Όταν νιώθω ότι θα λιποθυμήσω, τρώω έναν κύβο τυριού», που λειτουργεί, παρεμπιπτόντως, οπότε δοκιμάστε το!».

Το «The Devil Wears Prada 2», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την επόμενη χρονιά.

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio)

Στο πλαίσιο του αφιερώματος για το περιοδικό των Όσκαρ του Deadline, ο κορυφαίος ηθοποιός παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στον Μάικ Φλέμινγκ Tζούνιορ (Mike Fleming Jr.) μιλώντας για τον ρόλο του στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), «One Battle After Another». Μεταξύ άλλων, ο Ντι Κάπριο κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι η ρόμπα του χαρακτήρα του αναδείχθηκε σε κορυφαία επιλογή για το Halloween.

