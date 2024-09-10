Το νέο trailer του «Joker: Folie à Deux»

Είκοσι πέντε μέρες πριν από την πρεμιέρα του «Joker: Folie à Deux» στις κινηματογραφικές αίθουσες και η WB αποκάλυψε το πιο πρόσφατο τρέιλερ διάρκειας 60 δευτερολέπτων.
Το σίκουελ του φιλμ «Joker» μόλις έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και έλαβε ανάμεικτες κριτικές.
Πρωταγωνιστεί ο Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix) στον ρόλο του Arthur Fleck/Joker που του χάρισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία του 2019.
Στo πλευρό του η Lady Gaga ως Harley Quinn και οι Μπρένταν Γκλίσον (Brendan Gleeson), Κάθριν Κίνερ (Catherine Keener), Τζέικομπ Λόφλαντ (Jacob Lofland), Χάρι Λότεϊ (Harry Lawtey) και Ζάζι Μπιτζ (Zazie Beetz).
Ο Τοντ Φίλιπς (Todd Phillips) βρίσκεται ξανά στη σκηνοθεσία σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Σκοτ Σίλβερ (Scott Silver).
Η πρεμιέρα της ταινίας από την Warner Bros αναμένεται στις 4 Οκτωβρίου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα θα προβληθεί στους ελληνικούς κινηματογράφους από την Tanweer.
