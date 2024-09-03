Η Lady Gaga έφτασε στη Βενετία λίγες ώρες νωρίτερα, μαζί με τον αρραβωνιαστικό της και επιχειρηματία, Μάικλ Πολάνσκι.

Είναι η πρώτη δημόσια εμφάνισή του ζευγαριού μετά την επιβεβαίωση του αρραβώνα τους. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ήταν ντυμένη με ένα μίνι πουά σατέν φόρεμα σε άσπρο-μαύρο, το οποίο είχε συνδυάσει με μαύρες γόβες και σκουρόχρωμο καλσόν. Φορούσε μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ τα μαλλιά της ήταν ξανθά μόλις τρεις εβδομάδες αφού είχε μοιραστεί μια selfie με τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μαύρα μαλλιά, όπως αναφέρει το «People».

Η δεκατρείς φορές νικήτρια Grammy, βρίσκεται στο διάσημο φεστιβάλ για την πρεμιέρα της ταινίας «Joker: Folie à Deux». Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι να φτάνει στην αποβάθρα του εμβληματικού ξενοδοχείου Cipriani.

🔗: https://t.co/cOFpN2mmfG No joke, Lady Gaga and Michael Polansky have arrived to the #VeniceFilmFestival and we're in awe. 😍 (📷: Getty) pic.twitter.com/CDKMzPJPn5 — E! News (@enews) September 3, 2024

Η πρεμιέρα της ταινίας σε σκηνοθεσία Τοντ Φίλιπς (Todd Phillips), αναμένεται αύριο, 4 Σεπτεμβρίου. Ο Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix) επαναλαμβάνει το ρόλο του διαβόητου κακού με την Lady Gaga να είναι στο πλευρό του ως Χάρλεϊ Κουίν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

