Joker: Folie à Deux: Νέο, ακόμα πιο «σκοτεινό» trailer

Κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες το νέο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου "Joker: Folie à Deux" με πρωταγωνιστές τον Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix) και τη Lady Gaga ως Arthur Fleck/Joker και Harley Quinn.

The new trailer for ‘JOKER 2’ has been released.



In theaters on October 4. pic.twitter.com/wKWkVTEWHq July 23, 2024

Η ταινία αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και θα βγει στις αίθουσες στις 4 Οκτωβρίου του 2024.

Το νέο τρέιλερ προσφέρει μια ματιά στο ειδύλλιο των δύο αντισυμβατικών χαρακτήρων μέσα από μερικές ατμοσφαιρικές εικόνες.

Το 81ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας διεξάγεται φέτος από τις 28 Αυγούστου μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.

Το πρώτο "Joker" του 2019 ήταν υποψήφια για 11 Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά το βραβείο του Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Φίνιξ και της Καλύτερης Μουσικής για την Ισλανδή συνθέτρια Χίλντουρ Γκουντναντότιρ (Hildur Guðnadóttir).

Έγινε η πιο συζητημένη ταινία της χρονιάς, συγκεντρώνοντας $1 δισ., στο παγκόσμιο box office με κόστος παραγωγής σχεδόν 62 εκατ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.