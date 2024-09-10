Power of Love: Σοκάρει η Ανδριάνα περιγράφοντας χωρισμό της: «Έφτασα 35-36 κιλά, κατάθλιψη...»

Μια ιδιαίτερη συνθήκη στη ζωή της περιέγραψε η Ανδριάνα μιλώντας στην Κατερίνα Καραβάτου.

Η σύντροφος του Δήμου αναφέρθηκε στον πρώτο μεγάλο έρωτά της, ο οποίος την εγκατέλειψε μια βδομάδα πριν δώσει Πανελλήνιες. «Λέω στη μαμά δεν μπορώ να δώσω Πανελλαδικές, ήμουν απαρηγόρητη με κλάματα, μου κόπηκε η όρεξη, έχασα πάρα πολλά κιλά. Έφτασα 35-36 κιλά. Κατάθλιψη... το δευτερόλεπτο που ανοίγω τα μάτια μου και συνειδητοποιώ ότι ξύπνησα, ξενέρωνα!»

Ευτυχώς η παίκτρια δεν είχε αντίστοιχες εμπειρίες στο μέλλον, καθώς μιλά με πολύ όμορφο τρόπο για άλλον προηγούμενο σύντροφό της, και αισίως για τον «Δημούκο»!

Πηγή: skai.gr

