Το make up free καλοκαίρι της Ελένης Μενεγάκη

Εκείνον που έχει φτιάξει μαζί με τον σύζυγό της Ματέο Παντζόπουλο σε ένα παραδεισένιο μέρος, τα Άχλα της Άνδρου. Δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα η Ελένη Μενεγάκη θα μείνει εκτός τηλεόρασης, γνωρίζουμε οτι δέχεται στενό μαρκάρισμα από πολλές πλευρές για να επιστρέψει.

Το σίγουρο είναι πως επειδή πρόκειται για την εξυπνότερη ίσως γυναίκα στην ελληνική τηλεόραση ότι κι αν αποφασίσει δεν θα είναι τυχαία επιλογή.

