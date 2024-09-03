Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το make up free καλοκαίρι της Ελένης Μενεγάκη

Ελεύθερη από υποχρεώσεις απολαμβάνει τον παράδεισό της

Το make up free καλοκαίρι της Ελένης Μενεγάκη

Εκείνον που έχει φτιάξει μαζί με τον σύζυγό της Ματέο Παντζόπουλο σε ένα παραδεισένιο μέρος, τα Άχλα της Άνδρου. Δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα η Ελένη Μενεγάκη θα μείνει εκτός τηλεόρασης, γνωρίζουμε οτι δέχεται στενό μαρκάρισμα από πολλές πλευρές για να επιστρέψει.

Το σίγουρο είναι πως επειδή πρόκειται για την εξυπνότερη ίσως γυναίκα στην ελληνική τηλεόραση ότι κι αν αποφασίσει δεν θα είναι τυχαία επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ελένη Μενεγάκη No Make Up καλοκαίρι WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark