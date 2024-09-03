Μαρίνα Σάττι: Σταμάτησε τη συναυλία της γιατί πετούσαν αυγά στη σκηνή

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας τραγούδησε την Κυριακή το βράδυ στα πλαίσια της περιοδείας της σε όλη την Ελλάδα, η Μαρίνα Σάττι. Η τραγουδίστρια μετά τη συμμετοχή της στην Eurovision γνωρίζει την απόλυτη αποθέωση όπου κι αν εμφανίζεται και πραγματικά απολαμβάνει την επαφή της με τον κόσμο και την αγάπη που της δείχνει κάνοντας όλες της τις εμφανίσεις αυτό το καλοκαίρι sold out.

Σε αυτή τη βραδιά όμως δεν πέρασε καλά.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.