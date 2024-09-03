Ιωάννα Τούνη: Είπε αντίο στα μακριά της νύχια και φταίει ο Αλεξάνδρου

Όσοι ακολουθούν την Ιωάννα Τούνη καιρό στο instagram ξέρουν καλά πως αγαπάει πολύ να έχει τα νύχια της πολύ μακριά και επιλέγει συνήθως και πολύ ιδιαίτερα manicures που ξεχωρίζουν. Ειδικά σε αυτόν τον τομέα η Ιωάννα πειραματίζεται συχνά και στα σχέδια και στα χρώματα και ακόμα κι όταν απέκτησε τον γιο της δεν τα κόντυνε.

Εξάλλου έχει συνηθίσει τόσα χρόνια με extra long nails ξέρει να τα χειρίζεται χωρίς προβλήματα.

