Ο σταρ του Χόλιγουντ, Τζορτζ Κλούνεϊ, δανείστηκε μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή και φωτογράφισε τη σύζυγό του Αμάλ Κλούνεϊ να ποζάρει με τη Ντονατέλα Βερσάτσε και τη Σαρλότ Τίλμπερι στο κόκκινο χαλί εκδήλωσης του Ιδρύματος Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη.

Στην ετήσια τελετή The Albies απονεμήθηκαν βραβεία που θεσμοθετήθηκαν από τους Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ για να προστατεύσουν θαρραλέους υπερασπιστές της δικαιοσύνης που κινδυνεύουν και για να σταλεί μήνυμα σε όσους καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι ο κόσμος τους παρακολουθεί.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στην εμβληματική Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης στο Μπράιαντ Παρκ.

Η εκδήλωση The Albies φέρει το όνομα του δικαστή Άλμπι Σακς ως φόρο τιμής στον σημαντικό ρόλο του στον τερματισμό του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Με τα βραβεία τιμώνται προσωπικότητες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη δικαιοσύνη.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ υποδέχθηκε τους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων, την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, την ηθοποιό Έμιλι Μπλαντ και τον σύζυγό της Τζον Κρασίνσκι, τις βραβευμένες με Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ και Αριάνα ΝτεΜπόουζ, τον Στινγκ και τη σύζυγό του Τρούντι Στάιλερ και τους τηλεοπτικούς παρουσιαστές Τζίμι Φάλον και Τζον Όλιβερ.

Amal and George Clooney at the

2024 Albies Award a foundation for Justice. @NewYorkHoje @thealbiesaward pic.twitter.com/KPrwvhTwOC — New York Hoje (@NewYorkHoje) September 29, 2024

Ο Λούις Κάρλος Ντίαζ, δημοσιογράφος, κυβερνοακτιβιστής και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εστιάζει στην ελευθερία της έκφρασης και στα κρατικά εγκλήματα που διαπράττονται στη Βενεζουέλα, η Νάντια Μουράντ ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφοσιωμένη στην υπεράσπιση των επιζώντων της γενοκτονίας και της σεξουαλικής βίας από το Ισλαμικό Κράτος, η Ντολόρες Χουέρτα ακτιβίστρια για τα πολιτικά και τα εργασιακά δικαιώματα, η οποία ίδρυσε μαζί με τον Σέζαρ Τσάβεζ το Εργατικό Σωματείο για Αγρότες στις ΗΠΑ- United Farms Workers' Union (UFW), η οργάνωση Women Wage Peace (WWP) κίνημα ειρήνης που προσεγγίζει την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση και την επίλυσή της μέσα από ένα έμφυλο πρίσμα, επιδιώκοντας να ενδυναμώσει τις γυναίκες να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη πέρα από το χάσμα και η Μέμορι Μπάντα ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών από το Μαλάουι βραβεύθηκαν φέτος από το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

