Power of Love: Γνωρίστε τους μεγάλους νικητές

Ο μεγάλος τελικός του Power of Love στέφθηκε με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη ένταση και συναισθήματα που αντανακλούσαν την πορεία των παικτών στο «Σπίτι της Αγάπης».

Οι παίκτες έζησαν έντονες στιγμές σε μια σεζόν γεμάτη ανατροπές και εκπλήξεις. Από τα πρώτα φλερτ μέχρι τις μεγάλες αποκαλύψεις, κάθε επεισόδιο ήταν μια ξεχωριστή περιπέτεια.

Ποιοι κατάφεραν να κερδίσουν την αγάπη του κοινού;

Το τηλεοπτικό κοινό εξέλεξε τους απόλυτους νικητές του Power of Love, με την Κατερίνα Καραβάτου να ανακοινώνει τα ονόματά τους στο μεγάλο live Gala του τελικού.

Οι νικητές του Power of Love είναι η Σωτηρία Δεμίρογλου και ο Νίκος Πελετιέ όπου υπήρξαν ένα από τα ζευγάρια ξεχώρισαν στο “Σπίτι της Αγάπης”. Oι δυο τους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αντάλλαξαν ένα φιλί και ευχαρίστησαν τον κόσμο για την αγάπη που τους έδειξε.

Αναμφισβήτητα υπήρξε χημεία μεταξύ του Νίκου και της Σωτηρίας από την πρώτη στιγμή. Αν και οι αντιπαραθέσεις τους εντός παιχνιδιού πολλές φορές δημιούργησαν εντάσεις, φαίνεται πώς στην πορεία όλα άλλαξαν. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα οι εντάσεις έδωσαν τη θέση τους σε πιο τρυφερές στιγμές και αναπτύχθηκε ένα έντονο φλερτ μεταξύ τους.

Οι ισορροπίες τους διαταράχθηκαν αρκετές φορές αφού οι απόψεις του Νίκου έβρισκαν αντίθετη την Σωτηρία.

Γνωρίστε καλύτερα τη νικήτρια του Power of Love

H Σωτηρία Δεμίρογλου είναι 22 χρονών και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη ενώ ασχολείται επαγγελματικά με το piercing. ‘Όπως αποκάλυψε η ίδια στα πρώτα επεισόδια του “Power of Love” είναι διστακτική και δεν πιστεύει στον έρωτα…Αν νευριάσει γίνεται πολύ σκληρή. Το παρατσούκλι της από μικρή είναι «snobaria» (ένα παρατσούκλι που χρησιμοποιούσε συχνά και ο Νίκος) αλλά η ίδια θεωρεί ότι δεν ισχύει.

Στην ερώτηση πώς θέλει τον σύντροφό της η ίδια λέει: “Θέλω είναι ειλικρινής, να με σέβεται να μου δείχνει εμπιστοσύνη”. Περιμένει από τον άντρα να κάνει την πρώτη κίνηση ενώ εκείνη δείχνει το ενδιαφέρον της με «πειράγματα», όπως ακριβώς έκανε και με τον Νίκο.

Γνωρίστε καλύτερα τον νικητή του Power of Love

O Νίκος Πελετιέ είναι 26 χρονών και κατάγεται από την Κύπρο. Η αδερφή του ήταν αυτή που τον παρακίνησε να πάρει μέρος στο παιχνίδι. Δηλώνει πως είναι ο καλύτερος “προπονητής σχέσεων” σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καθώς σπούδαζε γνώρισε τον μέντορά του, ο οποίος τον μύησε στο self-improvement πάνω στο κομμάτι του fitness και του dating με το οποίο ασχολείται μέχρι σήμερα και όπως δηλώνει “Αλλάζω Ζωές”. Πιστεύει πως έχει έρθει σε αυτό τον κόσμο με σκοπό να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

Δηλώνει πως αγαπάει τις γυναίκες περισσότερο από όλους ωστόσο δεν συμφωνούν όλοι με τις απόψεις που εκφράζει στο διαδίκτυο. Αποκάλυψε πώς θέλει 15 δευτερόλεπτα για να «ψυχολογήσει» μία γυναίκα και να καταλάβει πως θα την προσεγγίσει. ‘Όπως είπε και ο ίδιος πολλές φορές κατά τη διάρκεια του “Power of Love” όσο πιο απλή και αγνή είναι μία γυναίκα τόσο πιο hot είναι. Δεν αλλάζει τις απόψεις του, αλλά μέσα στο παιχνίδι έμαθε να τις εκφράζει καλύτερα. ‘Δυσκολεύομαι να είμαι κακός πλέον” αποκάλυψε ο ίδιος στο Gala του τελικού.

Η γνωριμία της Σωτηρίας και το Νίκου - Δείτε το βίντεο

Το πρώτο φιλί της Σωτηρίας και του Νίκου

Η Σωτηρία πολλές φορές στο παιχνίδι εκμυστηρεύτηκε πώς «φοβάται να ερωτευτεί» και δεν ξέρει αν θα καταφέρει να βρει κάποιον στο παιχνίδι.

H πιο δύσκολη ερώτηση που δέχθηκε η Σωτηρία - Δείτε το βίντεο

Η ώρα της ανάκρισης για την Σωτηρία - Δείτε το βίντεο

Ο Νίκος Πελετιέ στον ανακριτή και οι αποκαλύψεις που έκανε - Δείτε το βίντεο

«Κρατάω τις όμορφες στιγμές και όλα αυτά που έμαθα από λάθη μου» είπε η Σωτηρία μετά την ανάδειξή της ως νικήτρια. «Για πρώτη φορά αγχώθηκα. Μέσα από τους μεγαλύτερους καβγάδες βλέπουμε όλα αυτά που πρέπει να βελτιώσουμε. Σε κάθε συζήτηση που είχα με τα παιδιά, μάθαινα κάτι καινούργιο για τον εαυτό μου» εκμυστηρεύτηκε ο Νίκος λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

