Γεωργίου-Νικολάου: Πήραν βραβείο στο Βατικανό για τον μικρό Αντρέα του Famagusta. Πώς το γιόρτασε το γλυκό αγοράκι

Τιμητική βράβευση για την απόφασή τους να εντάξουν στο καστ τον 10χρονο Ανδρέα με σύνδρομο Down

Μια πολύ σημαντική βραδιά έζησαν οι παραγωγοί του Famagusta, Ανδρέας Γεωργίου και Κούλλης Νικολάου αλλά και ο 10χρονος Ανδρέας Χριστοδούλου, το αγοράκι με σύνδρομο down που παίζει στη σειρά.

Και οι τρεις τους βρέθηκαν στο Βατικανό και έλαβαν τιμητικό βραβείο «Κινηματογράφου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για την επιλογή τους αυτή να εντάξουν στο πρωταγωνιστικό καστ τον 10χρονο Ανδρέα Χριστοδούλου, ένα παιδί με σύνδρομο Down, που ξεχώρισε με την εμφάνισή του στη σειρά «Famagusta».

