Μια πολύ σημαντική βραδιά έζησαν οι παραγωγοί του Famagusta, Ανδρέας Γεωργίου και Κούλλης Νικολάου αλλά και ο 10χρονος Ανδρέας Χριστοδούλου, το αγοράκι με σύνδρομο down που παίζει στη σειρά.

Και οι τρεις τους βρέθηκαν στο Βατικανό και έλαβαν τιμητικό βραβείο «Κινηματογράφου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για την επιλογή τους αυτή να εντάξουν στο πρωταγωνιστικό καστ τον 10χρονο Ανδρέα Χριστοδούλου, ένα παιδί με σύνδρομο Down, που ξεχώρισε με την εμφάνισή του στη σειρά «Famagusta».

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.