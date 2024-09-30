Έφη Παπαθεοδώρου: Η «Θεοπούλα», ο… τενεκές Κασσελάκης και το παιδί που προσπάθησε να κάνει αλλά μετάνιωσε

Η «Θεοπούλα» από το «Παρά Πέντε», είναι από τους δεύτερους ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές που άφησαν εποχή. Οι ατάκες της ακόμα παίζουν παντού και γίνονται ανάρπαστες ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά.

Η Έφη Παπαθεοδώρου στην πιο πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση ήταν η μαμά της Πέμυς Ζούνη στον «Έρωτα Φυγά». Το ξαφνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία της –κινδύνεψε η ζωή της- την ανάγκασε να κάνει λίγο πίσω στα επαγγελματικά της και να προσέξει τον εαυτό της.

