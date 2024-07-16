O Γαλλοαμερικανός σταρ, Τιμοτέ Σαλαμέ, θα πρωταγωνιστήσει και παράλληλα θα είναι ένας από τους παραγωγούς στο «Marty Supreme», μια πρωτότυπη ταινία του Τζος Σαφντί και της A24. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία θα είναι εμπνευσμένη από τον θρυλικό πρωταθλητή του πινγκ πονγκ Μάρτι Ράισμαν.

Το σενάριο υπογράφουν ο σκηνοθέτης και ο Ρόναλντ Μπρόνστεϊν, οι οποίοι θα μοιραστούν επίσης την παραγωγή μαζί με τους Έλι Μπους και Άντονι Καταγάς.

Timothée Chalamet In Final Talks To Produce, Star In Josh Safdie's A24 Pic 'Marty Supreme' https://t.co/rlaocl0XnL — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 15, 2024

Η A24 επιβεβαίωσε την είδηση σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας την υπόσχεση ότι «έρχεται σύντομα».

Ο «μάγος της επιτραπέζιας αντισφαίρισης», όπως ήταν γνωστός, κατέκτησε 22 τίτλους στο πινγκ πονγκ από το 1946 έως το 2002, κερδίζοντας πέντε χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Πέθανε το 2012.

Το «Marty Supreme» σηματοδοτεί την πρώτη ταινία του Σαφντί στην καρέκλα του σκηνοθέτη μετά το «Uncut Gems» και την πρώτη του σόλο σκηνοθετική προσπάθεια χωρίς τον αδελφό του Μπεν μετά το ντεμπούτο του, το «The Pleasure of Being Robbed» του 2008.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

