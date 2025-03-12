Ο Χρήστος Θηβαίος σε ένα μοναδικό ΜΕΝΤΑ LIVE

Στο νέο Μέντα LIVE, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 21.00, στο Ωδείο Αθηνών, ο Μέντα 88 υποδέχεται έναν ξεχωριστό ερμηνευτή: τον Χρήστο Θηβαίο.

Ο αγαπημένος μας τραγουδοποιός και ερμηνευτής, ο σπουδαίος παραμυθάς του καιρού μας, μοιράζεται τη συναρπαστική ιστορία της ζωής του, μέσα από τα κορυφαία τραγούδια της καριέρας του.

Ένα ξεχωριστό Μέντα LIVE, με τη μοναδική τρυφερότητα και ευαισθησία του Χρήστου Θηβαίου και με τη ζεστή φωνή του... που γίνεται η φωνή μας.

Το Μέντα LIVE παρουσιάζει ο Πέτρος Κουμπλής.

Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Μέντα Live!

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

