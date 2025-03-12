Αγγελική Ηλιάδη για τη δικαστική απόφαση να σφραγιστεί το σπίτι της Καίτης Γκρέυ: «Τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους»

H Αγγελική Ηλιάδη σχολίασε στις κάμερες την απόφαση του δικαστηρίου να σφραγιστεί το σπίτι της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ, καθώς αναμένεται να γίνει απογραφή της κληρονομιάς. Λίγους μήνες μετά τον θάνατο της Καίτης Γκρέυ, το δικαστήριο έκρινε ότι ο εγγονός της και μοναδικός κληρονόμος της σύμφωνα με τη διαθήκη της, Κωνσταντίνος Ηλιάδης, οφείλει να παραδώσει τα κλειδιά της κατοικίας της, προκειμένου να σφραγιστεί.

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη εξέλιξη και αρκέστηκε να δηλώσει:

«Ό,τι πει το δικαστήριο και ό,τι έχει πει ο δικηγόρος Όθωνας Παπαδόπουλος. Εγώ είμαι εντάξει με όλα παιδιά, πιο κουλ άτομο από μένα δεν υπάρχει. Δεν ασχολούμαι ιδιαιτέρως. Τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Εσείς δεν έχετε κουραστεί συνέχεια να μιλάτε για αυτό το πράγμα; Όταν βγει η οριστική απόφαση, όλα θα τελειώσουν. Βλέπετε να είμαι θλιμμένη; Είμαι πάρα πολύ καλά και έχω πολλούς λόγους για αυτό», είπε με νόημα.

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος είχε μιλήσει στο Buongiorno τη Δευτέρα για την απόφαση του δικαστηρίου και είχε πει: «Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη γιατί έχει διαταχθεί απογραφή της κληρονομίας. Ήταν κάτι που γνωρίζαμε ότι θα γινόταν δεκτή η αίτηση σφραγίσματος. Το αντίθετο θα ήταν περίεργο. Πρέπει να γίνει απογραφή και μετά να την παραλάβει αυτός που θα κηρυχθεί κληρονόμος. Ήταν ενημερωμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι. Αναμένεται η εκδίκαση για την αίτησή μας για την κήρυξη ως κύριας της ιδιόγραφης διαθήκης που έχει αφήσει η καλλιτέχνιδα. Προχωρά η διαδικασία».

