Τις διακοπές τους στη Νάξο απολαμβάνουν φέτος η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης με τις δίδυμες κόρες τους λίγο πριν εκείνος ξεκινήσει τα ταξίδια με τον Γιώργο Μαυρίδη για τη επιστροφή του World Party που δε θα έχει αυτόν τον τίτλο. Και που όπως μάθαμε θα ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στον Αύγουστο στον πρώτο προορισμό.

Ως τότε ο Σάκης Τανιμανίδης θέλει να χαρεί τα κορίτσια του και γι' αυτό μόνο αν υπάρχιε σοβαρός λόγος φεύγει από τη Νάξο. Και τώρα είχε.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.