Δεν της έτυχαν και λίγα της Μπέττυς Μαγγίρα πριν ξεκινήσουν οι οικογενειακές καλοκαιρινές της διακοπές. Τα έγραψε κιόλας η ίδια πως είχε διάφορες ατυχίες και ευτράπελα, αφού χτύπησε, κάηκε και έχασε και το πλοίο της αναχώρησης προς Αστυπάλαια. Και αναρωτήθηκε αν είναι μάτι...

Κι αφού κατάφερε να φτάσει με τον σύζυγο και τις κόρες στους στο νησί του προορισμού τους είπε να μην το διακινδυνεύσει και φωτογραφήθηκε με ένα λευκό τζιν μπουφάν με ένα τεράστιο ζωγραφισμένο μάτι στην πλάτη για παν ενδεχόμενο.

Έχοντας δίπλα της τα κορίτσια της - φτου σκόρδα- που μεγάλωσαν πια πολύ, η Μπέττυ ξορκίζει το κακό και απλώνει το ατέλειωτο κορμί της στις παραλίες της γραφικής Αστυπάλαιας. Κι άλλο κακό να μην την βρει. Να έχει ένα όμορφο και ήρεμο καλοκαίρι. Το χρειάζεται.

