Σε νυχτερινή έξοδο βρισκόταν η Θεοφανία Παπαθωμά όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Μανούσου Μανουσάκη

Θεοφανία Παπαθωμά: Η στιγμή που μαθαίνει σε έξοδό της τον θάνατο του Μανούσου Μανουσάκη

Η πρωταγωνίστρια της θρυλικής σειράς "Άγγιγμα Ψυχής" του μεγάλου σκηνοθέτη και δημιουργού τεράστιων τηλεοπτικών επιτυχιών, Θεοφανία Παπαθωμά, έμαθε από τους δημοσιογράφους τον χαμό του Μανούσου Μανουσάκη και το σοκ της ήταν μεγάλο.

"Μάθαμε πριν από λίγο ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, έφυγε από τη ζωή ο Μανούσος Μανουσάκης" της είπε ο δημοσιογράφος της εκπομπής Breakfast@Star, Ηλίας Σκουλάς με τη Θεοφανία Παπαθωμά να τα χάνει.

"Σοβαρά μιλάτε τώρα; Αλήθεια λες; Oh my God... Λυπάμαι πάρα πολύ. Ήθελα πολύ να του μιλήσω, δεν πρόλαβα.. Τι κρίμα"

-Είχατε δουλέψει μαζί...

"Και ήταν να ξαναδουλέψουμε άλλη μια φορά πριν... Κρίμα... "

-Τι θυμάστε από εκείνον εσείς;

"Ο Μανούσος ήταν ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος, ήταν πολύ ωραίος καλλιτέχνης, ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος. τώρα με πιάνετε και εξ' απήνης... δεν...."

-Σας έχει δώσει κάποια συμβουλή που θυμάστε, επαγγελματικά ή προσωπικά;

"Μου είχε δώσει μια πέτρα όταν κάναμε το "Άγγιγμα Ψυχής" για γούρι και μου είπε να μην την χάσω ποτέ. Την έχω πάντα μαζί μου"

Πηγή: womenonly

