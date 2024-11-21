Οι Αετοί κατάφεραν να συνεχίσουν το σερί τους και να φτάσουν στην πολυπόθητη επικοινωνία που τόσο καιρό αποζητούσαν. Ο Ορφέας και ο Μιχάλης εξασφάλισαν την ατομική ασυλία διασώζοντας τον εαυτό τους από την αποψινή διαδικασία αποχώρησης.

Δείτε το τρέιλερ:

Το βασικό θέμα συζήτησης και στις δύο παραλίες δεν είναι άλλο από το ποιοι θα χριστούν μονομάχοι σε περίπτωση ήττας της ομάδας. Από ποιους ένιωσε ο Ορφέας να στοχοποιείται; Τι είναι αυτό που κάνει την Ελένη να ξεσπάει σε κλάματα; Τι δηλώνει η Γεωργία για τις επιδόσεις του Νίνου;

Το ομαδικό αγώνισμα ασυλίας είναι γεμάτο ένταση και από τις δύο ομάδες με τους πάγκους να συμμετέχουν με πάθος και φωνές. Φτάνοντας στο Συμβούλιο οι εντάσεις μεταφέρονται από το εσωτερικό των ομάδων ανάμεσα σε Τίγρεις και Αετούς. Ποιος ειρωνεύεται και ποιος κατηγορεί; Ποια δάδα θα σβήσει απόψε;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.