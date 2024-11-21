Λογαριασμός
Survivor: Ειρωνείες, κατηγορίες και μια αποχώρηση - Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Survivor με τον Γιώργο Λιανό, κάθε Δευτέρα στις 22.15, Τρίτη έως Πέμπτη στις 21.00

Survivor

Οι Αετοί κατάφεραν να συνεχίσουν το σερί τους και να φτάσουν στην πολυπόθητη επικοινωνία που τόσο καιρό αποζητούσαν. Ο Ορφέας και ο Μιχάλης εξασφάλισαν την ατομική ασυλία διασώζοντας τον εαυτό τους από την αποψινή διαδικασία αποχώρησης.

Δείτε το τρέιλερ:

Το βασικό θέμα συζήτησης και στις δύο παραλίες δεν είναι άλλο από το ποιοι θα χριστούν μονομάχοι σε περίπτωση ήττας της ομάδας. Από ποιους ένιωσε ο Ορφέας να στοχοποιείται; Τι είναι αυτό που κάνει την Ελένη να ξεσπάει σε κλάματα; Τι δηλώνει η Γεωργία για τις επιδόσεις του Νίνου;

survivor

Το ομαδικό αγώνισμα ασυλίας είναι γεμάτο ένταση και από τις δύο ομάδες με τους πάγκους να συμμετέχουν με πάθος και φωνές. Φτάνοντας στο Συμβούλιο οι εντάσεις μεταφέρονται από το εσωτερικό των ομάδων ανάμεσα σε Τίγρεις και Αετούς. Ποιος ειρωνεύεται και ποιος κατηγορεί; Ποια δάδα θα σβήσει απόψε;

survivor

Πηγή: skai.gr

