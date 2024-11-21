Μια άσεμνη χειρονομία που έκανε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ σε τηλεοπτική πρωινή εκπομπή έχει προκαλέσει σάλο και αμέτρητες αντιδράσεις. Όλα έγιναν στο πλατό της εκπομπής «Today», το πρωινό talk show του ABC.

Ο 75χρονος Ρίτσαρντ Γκιρ άφησε άναυδη την παρουσιάστρια, Savannah Guthrie, όταν ξεκίνησε τη συνέντευξη κάνοντας μια άσεμνη χειρονομία.

«Μόλις έκανες μια άσεμνη χειρονομία σε αυτή την οικογενειακή πρωινή εκπομπή», φώναξε γελώντας η Savannah Guthrie, καλύπτοντας με μια γρήγορη κίνηση το χέρι του ηθοποιού με τα χαρτιά της.

Ο Richard Gere αναπαριστούσε μια σκηνή από τη νέα κατασκοπευτική σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί, τη σειρά «The Agency», που κάνει πρεμιέρα στις 29 Νοεμβρίου. Η εκπομπή είχε ήδη προβάλει ένα απόσπασμα της σειράς, αλλά όπως εξήγησε ο ηθοποιός, η χειρονομία που κάνει στη σειρά «κόπηκε» από το βίντεο.

Richard Gere shocked “Today” host Savannah Guthrie when he kicked off their interview by extending his middle finger to her. 😮 https://t.co/CQr550qn2M pic.twitter.com/wNw8jSreLg — New York Post (@nypost) November 20, 2024

«Δεν το έδειξες, αλλά αυτό έκανα σε μια σκηνή», είπε ο ηθοποιός στην παρουσιάστρια, η οποία παραδέχτηκε ότι η συγκεκριμένη χειρονομία -με το υψωμένο δάχτυλο- «κόπηκε» στο μοντάζ. «Καταλαβαίνω, αλλά δεν είχε νόημα χωρίς αυτή», είπε από την πλευρά του ο Richard Gere. Και πρόσθεσε: Το χέρι μου το έκανε αυτό, δεν μπορούσα να το ελέγξω!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.