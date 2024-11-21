Στο 8ο Gala του My Style Rocks οι διαγωνιζόμενες έχουν να φέρουν μία εικόνα που σχετίζεται με την καθημερινότητά τους καθώς οι περισσότερες είναι ιδιαιτέρως ενεργές στα social media. Ποια εντυπωσιακή εικόνα θα δημιουργήσουν για να φωτογραφηθούν, να την ανεβάσουν και να κερδίσουν likes και followers; Ποια props θα συνοδεύσουν τις εμφανίσεις τους και τι μηνύματα θέλουν να περάσουν;

Δείτε το τρέιλερ:

Στα παρασκήνια, οι συζητήσεις επικεντρώνονται τόσο στην ύπαρξη ή μη της «κλίκας της σύμπνοιας» αλλά και στις προβλέψεις για τη νικήτρια της διαγωνιστικής εβδομάδας και της αποχώρησης.

Κάθε εικόνα που παρουσιάζεται στην πασαρέλα είναι ξεχωριστή. Άλλες μας ταξιδεύουν, άλλες περνούν κοινωνικά μηνύματα κι άλλες λειτουργούν ως teaser για όσα μας επιφυλάσσουν οι διαγωνιζόμενες στο μέλλον!

Η Κατερίνα Πεφτίτση φέρνει με την εμφάνισή της στο πλατό το θέμα του «body dysmorphia» καλώντας μας να βγούμε από το κουκούλι μας και να σπάσουμε τον καθρέφτη. Το act της συγκινεί και επιβραβεύεται με βαθμούς που δεν έχουμε ξαναδεί σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού!

Ποια fashionista θα αναδειχθεί νικήτρια για αυτή την 8η διαγωνιστική εβδομάδα και ποια θα ολοκληρώσει την πορεία της στο My Style Rocks;

