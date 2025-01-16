Θεοφανία Παπαθωμά: «Δεν πέφτω στα πατώματα για τον έρωτα, δεν γίνομαι σφουγγαρίστρα»

Η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε περί έρωτος και άλλων μυστηρίων καθώς παρουσίασε ένα βιβλίο με αυτό το θέμα σε γνωστό βιβλιοπωλείο της Αθήνας.

«Ο έρωτας είναι αναζωογονητικός, κινητήριος δύναμη αλλά και μια πολύ μεγάλη παγίδα γιατί είναι απάτη, illusion που λέμε. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τον έρωτα γιατί δεν τον επιλέγεις, σε επιλέγει. Θες δε θες θα την πατήσεις την μπανανόφλουδα. Δεν είμαι τέτοιος τύπος, είμαι χαρούμενος άνθρωπος, δεν πέφτω στα πατώματα, τα διαχειρίζομαι όλα με μια ψυχραιμία. Στεναχωριέμαι αλλά δεν γίνομαι σφουγγαρίστρα!» είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Happy Day.

H ηθοποιός έχει βγει πριν από αρκετό καιρό από τη σχέση της με τον Γρηγόρη Πετράκο με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά ενώ έχει ένα ακόμη με τον ηθοποιό Πασχάλη Τσαρούχα. Πριν από ένα χρόνο πήρε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από τη Νομική Σχολή Αθηνών.

