Θέμης Αδαμαντίδης: Τέλος στη σχέση του με τη Βαρβάρα Κίρκη

Και το λέμε γιατί το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει περάσει πολλά ups and downs στη μέχρι τώρα σχέση του. Οπότε ναι, μεν μπορεί σε αυτή τη φάση, o Θέμης Αδαμαντίδης και η Βαρβάρα Κίρκη να μην είναι μαζί και εκείνος να έχει αποχωρήσει και από το σπίτι που ζούσαν μαζί στην Ηλιούπολη, αλλά δεν θεωρούμε πως ο χωρισμός αυτός είναι σίγουρα οριστικός.

Είναι οριστικός για τώρα. Και την είδηση έβαλε η Σάσα Σταμάτη στην εφημερίδα On Time.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η τελευταία κοινή έξοδος του ζευγαριού ήταν στις 16 Αυγούστου στην Κύπρο, όπου ο τραγουδιστής είχε συναυλία και η Βαρβάρα Κίρκη τον είχε ακολουθήσει, όπως και στις περισσότερες εμφανίσεις του.

Σε επικοινωνία που είχε η Σάσα Σταμάτη μαζί της, ξεκαθάρισε: «Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Όντως, δεν είμαστε πλέον ζευγάρι με τον Θέμη. Δεν μένουμε πλέον μαζί. Έχουμε χαράξει διαφορετικούς δρόμους. Αυτή τη φορά ο χωρισμός είναι οριστικός. Εγώ κρατάω από τον Θέμη μόνο τις καλές στιγμές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Κλείνοντας, θέλω να πω να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένος και να προσέχει την υγεία του. Να είναι ευτυχισμένος αλλά μακριά από μένα.

Η μόνη εκκρεμότητα που έχουμε είναι να έρθει να πάρει από το σπίτι τα προσωπικά του αντικείμενα, κάτι για το οποίο τον έχω ειδοποιήσει».

Δύο χρόνια νωρίτερα οι δυο τους είχαν γίνει πρώτη είδηση καθώς εκείνη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για ξυλοδαρμό με εκείνον να απαντάει με ανάλογη μήνυση. Ένας επεισοδιακός χωρισμός που κράτησε μόλις έναν μήνα τότε και μετά ήταν και πάλι μαζί και μάλιστα δείχνοντας φουλ ερωτευμένοι. Κι αν και απέσυραν τις μηνύσεις τους υπάρχει ακόμα μια αυταπάγγελτη κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία που η εκδίκασή της εκκρεμεί.

