Η τούρτα έκπληξη στον Μάρκο Σεφερλή στη σκηνή στο Δελφινάριο και το τρολάρισμα με Γκουντάρα

O αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής Μάρκος Σεφερλής που συνεχίζει φέτος το "Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου" στον ΣΚΑΙ, ουσιαστικά γιόρτασε επί σκηνής τα γενέθλιά του με τη σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά και τους συνεργάτες του να οργανώνουν για εκείνον μία έκπληξη.

Μια τούρτα -που κουβαλούσε ο γιος του, Χάρης- βγήκε ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε στη σκηνή με τον ίδιον προς στιγμήν να τα χάνει και μετά να απολαμβάνει τις ευχές όλων σβήνοντας το κεράκι του.

