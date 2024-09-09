Η ασυνήθιστη ευχή της Σοφίας Καρβέλα στον πατέρα της Νίκο για τα γενέθλιά του

Αν μη τι άλλο τη λες αντισυμβατική. Πώς λοιπόν και οι ευχές που ανταλλάσουν μεταξύ τους να είναι συνηθισμένες και τετριμμένες. Χθες που ο Νίκος Καρβέλας είχε τα γενέθλιά του σχεδόν όλες οι γυναίκες της ζωής του, πρώην και νυν φρόντισαν τα του ευχηθούν δημόσια. Με την κόρη του Σοφία Καρβέλα να κάνει σίγουρα τη διαφορά.
