Πρόταση γάμου μπροστά στον Ed Sheeran στην Κύπρο

Σάρωσε ο διάσημος σταρ Ed Sheeran στις δύο συναυλίες που έδωσε στην Κύπρο με το κοινό να γεμίζει ασφυκτικά τον χώρο και να τον αποθεώνει. Κι ο ίδιος όμως ανταπέδωσε με όλη του την ενέργεια, μιλώντας λίγο ελληνικά, συνεχίζοντας ακάθεκτος να παίζει και να τραγουδάει παρά τον μικροτραυματισμό που έπαθε στο χέρι του από τις χορδές της κιθάρας του και σε γενικές γραμμές ξεσηκώνοντας τους πάντες με τις πολλές επιτυχίες του.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.