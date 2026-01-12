Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 00.15, οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας αφηγούνται τη Ζωή τους Όλη. Η Χριστίνα Βίδου τους συναντά στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις στον Σχινιά, ακολουθώντας τους εκεί όπου ζουν και προπονούνται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Η κάμερα καταγράφει τη ζωή μέσα σε αυτό το απαιτητικό αθλητικό κοινόβιο, όπου η πειθαρχία συναντά την αφοσίωση. Οι ολυμπιονίκες Στέφανος Ντούσκος, Ζωή Φίτσιου, Πέτρος Γκαϊδατζής και Αντώνης Παπακωνσταντίνου, καθώς και ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, Τζιάνι Ποστιλιόνε, μιλούν για τις αγωνίες, τις θυσίες αλλά και τις μεγάλες στιγμές του πρωταθλητισμού.

Ο «χρυσός» Στέφανος Ντούσκος θυμάται με ένταση τις μοναδικές στιγμές στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Κάθε νίκη ήταν για εκείνον μια ευκαιρία να μοιραστεί τη χαρά με τους γονείς του, που τον στήριξαν αδιάκοπα από την αρχή. Μέσα από χρόνια επίπονης προπόνησης, αδιάκοπης δουλειάς και ακλόνητης αφοσίωσης, κατάφερε να μετατρέψει τα όνειρα σε πραγματικότητα, αποκαλύπτοντας το «κλειδί» που ξεχωρίζει τους κορυφαίους. Παράλληλα, μιλά για τους νέους στόχους που θέτει, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η Ζωή Φίτσιου, χάλκινη ολυμπιονίκης στο διπλό σκιφ με τη Μιλένα Κόντου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, μιλάει για την αγάπη της για την κωπηλασία, που μπήκε στη ζωή της από πολύ νωρίς χάρη στον πατέρα της. Τα αθλητικά σωματεία έγιναν για εκείνη δεύτερη οικογένεια και καταφύγιο στις δύσκολες στιγμές. Ζώντας για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στο κοινόβιο, περιγράφει την εξαντλητική προπόνηση που καλείται καθημερινά να φέρει εις πέρας, αλλά και την καταπόνηση του γυναικείου σώματος, καθώς πρέπει να ανταπεξέλθει στις ίδιες δοκιμασίες με τους άνδρες συναθλητές της.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, επίσης χάλκινος ολυμπιονίκης του 2021 μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου, περιγράφει την ξεχωριστή κανονικότητα στο κοινόβιο, όπου η προπόνηση έχει γίνει δεύτερη φύση, αφού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το σώμα ζητάει να προπονηθεί, δεν ησυχάζει. Επιπλέον, εξηγεί πώς συνδυάζονται οι σπουδές στην Ιατρική με τον πρωταθλητισμό και μοιράζεται τα πλάνα του για την επιλογή μίας ειδικότητας που θα «παντρεύει» την επιστήμη με τον αθλητισμό. Τέλος, δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην ενασχόλησή του με τα social media, όπου καθημερινά αναρτά στιγμιότυπα της ζωής του, με στόχο να φέρει τους νέους πιο κοντά στην κωπηλασία.

Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου θυμάται την πρώτη του κουπιά σε ηλικία 13 ετών, μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή του και τον έκανε να αφήσει πίσω κάθε άλλο άθλημα που είχε δοκιμάσει. Αναφέρεται, επίσης, στο δέσιμο με το «ζευγάρι» του Πέτρο Γκαϊδατζή, που χτίστηκε στο κοινόβιο του Σχινιά και αποτέλεσε βασικό συστατικό της επιτυχίας τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

