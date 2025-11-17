Το «The Wall», το πιο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, έρχεται απόψε, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 21.00, με ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο. Δύο δυναμικές παίκτριες έρχονται να τα βάλουν με τον «Τοίχο», με στόχο να κερδίσουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν...

Η Λαμπρινή και η Αθανασία είναι δύο αγαπημένες φίλες και κουμπάρες. Γνωρίστηκαν όταν σπούδαζαν και από τότε η ζωή τους είχε κοινή πορεία και βιώματα. Το 2024 όμως, η πολυκατοικία στην οποία διέμενε η Λαμπρινή με τους γιους της έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το διαμέρισμά τους και να βρεθούν χωρίς σπίτι. Κοινός τους στόχος, μέσα από τη συμμετοχή τους στο «The Wall», είναι να καταφέρουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές στο σπίτι της Λαμπρινής, προκειμένου εκείνη και τα παιδιά της να επιστρέψουν στη ζωή που είχαν πριν τη φωτιά.

Θα καταφέρουν οι δύο φίλες και κουμπάρες να γκρεμίσουν τον «Τοίχο»;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

