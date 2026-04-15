«THE WALL»: 2 φίλοι και κουμπάροι ενώνουν δυνάμεις για να γκρεμίσουν τον «τοίχο»

Το «The Wall», το πιο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, επιστρέφει αυτή την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 23:45, στον ΣΚΑΪ, με νέο επεισόδιο και πρωταγωνιστές δύο πολύ καλούς φίλους και κουμπάρους, αποφασισμένους να παίξουν δυνατά για να πραγματοποιήσουν το κοινό όραμά τους.

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στο πλατό του «The Wall», τον Λεωνίδα, αρχιτέκτονα από τη Χίο, με ενεργή παρουσία στο νησί, αγροτικές δουλειές, το δικό του κρασί και αγάπη για τα πανηγύρια και τον Κωνσταντίνο, γυμναστή, πρώην πρωταθλητή στίβου και ιδιοκτήτη γυμναστηρίου.

Οι δυο τους μετρούν 15 χρόνια φιλίας, ενώ είναι γνωστοί για το χιούμορ, τα πειράγματα και τις αμέτρητες κοινές τους εμπειρίες. Έρχονται στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων έχοντας ένα κοινό όραμα: Θέλουν, πέρα από φίλοι και κουμπάροι, να γίνουν και συνέταιροι!

Τα χρήματα, που θα κερδίσουν, θα αποτελέσουν το κεφάλαιο που θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν τα δικά τους ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Χίο.

Άραγε, θα καταφέρουν οι δύο φίλοι και κουμπάροι να γκρεμίσουν τον «Τοίχο», πραγματοποιώντας το κοινό όραμά τους;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Πηγή: skai.gr

