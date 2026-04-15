Eurovision 2026- Προγνωστικά: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας με το «Ferto»

Στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης, «δείχνουν» τα προγνωστικά για την φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision.

Ο Ακύλας, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το «Ferto», είχε φτάσει, πριν λίγο διάστημα, στην τρίτη θέση, ωστόσο στην πορεία έπεσε στην τέταρτη και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη, συγκεντρώνοντας ποσοστό νίκης 7%.

Η Φινλανδία εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στην κορυφή με το τραγούδι «Liekinheitin», συγκεντρώνοντας πιθανότητες νίκης της τάξης του 30%. Στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία αντίστοιχα. Την τέταρτη θέση έχει πλέον κατακτήσει η Αυστραλία με το «Eclipse».

Αμέσως μετά την Ελλάδα, στην έκτη θέση συναντάμε το Ισραήλ, ενώ έβδομη βρίσκεται η Σουηδία. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία

Η ελληνική αποστολή θα εμφανιστεί στον Α' Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού, στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, στην τέταρτη θέση, ενώ στον ίδιο ημιτελικό θα διαγωνιστεί και η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το «Jalla», στην όγδοη θέση.

Ο Β' Ημιτελικός θα λάβει χώρα στις 14 Μαΐου.

Ολες οι χώρες που θα προκριθούν, θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

