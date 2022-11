The Voice of Greece: Coaches έτοιμοι για όλα - Οι φωνές που φέρνουν block !

The Voice of Greece και αυτή την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό.

Αυτή την Κυριακή στις 21.00, 14 νέες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή του The Voice of Greece διεκδικώντας μία θέση στις ομάδες των 4 coaches.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Σάκης Ρουβάς είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο σε διεκδικήσεις που ξαφνιάζουν!

Τις γνώσεις του στις ξένες γλώσσες επιστρατεύει ο Πάνος Μουζουράκης για να πείσει μία διαγωνιζόμενη που γνωρίζει ρωσικά να πάει στη δική του ομάδα μόνο που εκείνη δεν καταλαβαίνει τίποτα!

Η Έλενα Παπαρίζου γίνεται για χάρη μίας διαγωνιζόμενης πολύ… κακό κορίτσι! Μπλοκάρει τον Σάκη Ρουβά από τη διεκδίκηση και στη συνέχεια τον γεμίζει φιλιά για να τη συγχωρέσει.

Για τη συγκεκριμένη παίκτρια, η Έλενα κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει… πάει στο family room για να ρωτήσει τους συγγενείς τι να κάνει για να την πείσει να έρθει μαζί της! Πώς θα αντιδράσει ο Γιώργος Λιανός όταν θα δει την coach να έρχεται στα backstage;

Μια διαγωνιζόμενη αποσυντονίζεται εντελώς όταν βλέπει τον αγαπημένο της τραγουδιστή, τον Σάκη Ρουβά να πατάει το… «Σε θέλω». Ο Κωνσταντίνος Αργυρός όμως δεν πτοείται καθόλου και ανεβαίνει στη σκηνή για μία δυναμική διεκδίκηση!

Καθώς πλέον οι coaches έχουν προχωρήσει αρκετά στη διαμόρφωση τον ομάδων τους οι καρέκλες στις blind auditions γυρίζουν πιο δύσκολα… Ποιες φωνές θα κερδίσουν την πρόκριση; Αυτή την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στις 21.00!

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

