Το «The Voice of Greece» με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη επιστρέφει το Σάββατο 11 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, δυναμικά, με τη συναρπαστική διαδικασία των LIVE CROSS BATTLES!

Στο 1ο LIVE CROSS BATTLE, 16 διαγωνιζόμενοι χωρίζονται σε ζευγάρια, αποτελούμενα από αντίπαλες ομάδες των coaches και ανεβαίνουν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να διεκδικήσουν το «εισιτήριο» για τον ημιτελικό. Η αγωνία «χτυπά» κόκκινο τόσο για τους διαγωνιζόμενους, όσο και για τους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου, οι οποίοι έχουν φροντίσει να τους προετοιμάσουν κατάλληλα.

Αυτή τη φορά όμως, η τελική απόφαση της πρόκρισης βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού. Ποιοι θα βγάλουν... ασπροπρόσωπους τους coaches;

Οι διαγωνιζόμενοι από κάθε ομάδα για το Σάββατο 11/01:

#TeamPanistes: Κωνσταντίνος Δάλλας, Άρτεμις Σπυροπούλου, Σοφία Χριστοφορίδου, Σεσίλια Παρασκευά, Ευαξένια Ανθούλα.

#TeamChristos: Elise Khalil, Φιλίππα Κοκορομύτη, Νίκος Ρουβάς, Ντιάνα Καπλανίδου.

#TeamMazwnakis: Ειρήνη Αγγελάκη, Fernando Retzepi, Άγγελος Κωνσταντίνου, Πάνος Κατσιέρης.

#TeamHelena: Aaron Sibley, Λάμπρος Καυκούλας, Άγγελος Μπαλταγιάννης.

Ακόμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Πάνος Μουζουράκης ανεβαίνουν στη σκηνή του #TheVoiceGR και ερμηνεύουν ένα μοναδικό ντουέτο!

Τα LIVE CROSS BATTLES ξεκινούν και μετράμε αντίστροφα για την ανάδειξη της Φωνής της Ελλάδος!

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το trailer:

