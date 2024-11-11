The Voice of Greece: Σταθερά πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο

Σταθερά πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού παρέμεινε, για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο, το «The Voice of Greece» με παρουσιαστή τον μοναδικό Γιώργο Καπουτζίδη.

Τα δύο επεισόδια των Blind Auditions, που προβλήθηκαν το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στον ΣΚΑΪ, είχαν ωραίες φωνές και τραγούδια, συγκινητικές –και όχι μόνο- ιστορίες και τους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου, σε... τρελά κέφια!

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός επικράτησε στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 28,0% αλλά και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 20,4%. Ωστόσο, ιδιαίτερα μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον και επιμέρους κοινών, όπως αποτυπώνεται στους πίνακες τηλεθέασης. Μεταξύ αυτών, στις γυναίκες 18-24 45,9%. 2.384.144 τηλεθεατές έγιναν μέλη της παρέας για τουλάχιστον 1’. Και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, το «The Voice of Greece» τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 19,8% και πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,3%. 2.274.092 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα για 1’. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ.

