Χρύσα Ρώπα: «Ο έρωτας στα 60 θεωρείται γελοίος για μια γυναίκα μόνο όχι για έναν άντρα»

Mε το θέμα του ηλικιακού ρατσισμού ασχολήθηκε σήμερα η εκπομπή « Όλα για τη ζωή» του Μιχάλη Κεφαλογιάννη με καλεσμένη τη Χρύσα Ρώπα που πλησιάζει τα 70 και φυσικά έχει αντιμετωπίσει στην πράξη το κομμάτι του ηλικιακού ρατσισμού.

«Δεν ξέρω όταν λες ηλικιακός ρατσισμός, εννοείς για το ότι με αντιμετωπίζουν ως μια γυναίκα που θα είναι σε 2 χρόνια 70 χρόνων. Με αντιμετωπίζουν έτσι. Σε αυτή την ηλικία υπάρχουν λιγότερες αντοχές, συσσωρευμένη κούραση, σωματική και ψυχολογική. Και μπορεί και πνευματική, εγκεφαλική» είπε αρχικά η Χρύσα Ρώπα και συνέχισε:

«Δεν περίμενα από κανέναν να κρίνει τι είμαι ικανή να κάνω. Δεν λαμβάνω υπόψη μου τον ηλικιακό ρατσισμό. Αντιμετώπισα το «πλύνε τα πιάτα σου», μία αντιμετώπιση ότι «ξέρουν οι άλλοι, σταμάτα». Έχω ακούσει τέτοια κοινωνικά σχόλια αλλά… ποιος χέστηκε; Συγνώμη κιόλας»

Ενώ αναφέρθηκε και στην αντικατάσταση των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων σε όλες τις δουλειές και συγκεκριμένα στον χώρο της υποκριτικής.

«Πιστεύω ότι το κίνητρο για την αντικατάσταση των πιο μεγάλων σε ηλικία ηθοποιών με νεότερους είναι πολιτικοκοινωνικό. Είναι η δομή της κοινωνίας έτσι. Ζω σε ένα σύστημα τέτοιο που ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει αχρηστεύει. Αν μου δίνανε καλύτερη σύνταξη, θα μπορούσα να σπουδάσω ισπανικά που θέλω. Και η γενιά μας είναι και τυχερή γιατί στα 60 δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος γέρασε. Γιατί να έχω ενοχές επειδή είμαι 68 ετών ή 80 ή 70; Έχω φίλες 80 ετών που είναι νεότατες. Τίποτα δεν με ενοχλεί αν λέγεται με τον σωστό τρόπο» είπε η Χρύσα Ρώμα

«Εγώ ακόμα κάνω θεραπεία από ένα μετατραυματικό γεγονός που είχα σε μία σχέση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ολέθριοι και άργησα πάρα πολύ να το καταλάβω, ούτε το περιβάλλον με βοηθούσε να καταλάβω τι συμβαίνει. Πώς να εμπιστευτείς μετά άνθρωπο; Έκανα τεράστια δουλειά για να μη με νοιάζει», εξομολογήθηκε η ηθοποιός στην πρωινή εκπομπή του MEGA ενώ αναφέρθηκε και στο κομμάτι του έρωτα στη ζωή των μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπων:

«Ο έρωτας στα 60 θεωρείται γελοίος για μια γυναίκα μόνο όχι για έναν άντρα. Είναι φυσιολογικό όμως να υπάρχει ο έρωτας. Μακάρι να μπορούσα, δεν υπάρχει όμως στο μενού, αλλά και ποιος δεν θα ήθελε να ερωτευτεί. Δεν έχω παρτίδες με την κοινή γνώμη. Μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, όχι όμως κάτι που να αφορά μία απάτη, κάτι που να συμμετέχω, είναι ένα πράγμα που με προσβάλλει. Αλλά θα πω κάτι. Έχει η ψυχή ηλικία; »

