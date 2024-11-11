Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Η ελευθερία του styling - Δείτε trailer

Η Κατερίνα Πεφτίτση πάει σε βραδιά τάνγκο με τον άντρα των ονείρων της ντυμένη στα χρώματα του τριαντάφυλλου, θα καταφέρει να εντυπωσιάσει;

Η Κατερίνα Πεφτίτση πάει σε βραδιά τάνγκο με τον άντρα των ονείρων της ντυμένη στα χρώματα του τριαντάφυλλου, θα καταφέρει να εντυπωσιάσει;

Η ελευθερία στο styling και οι εμφανίσεις χωρίς task δίνουν απεριόριστες επιλογές στις fashionistas του My Style Rocks. Ωστόσο, αυτή η ελευθερία φαίνεται να δυσκολεύει ορισμένες διαγωνιζόμενες…

Βρισκόμαστε στη μέση της διαγωνιστική εβδομάδας και οι βαθμολογίες έχουν κινηθεί μέχρι στιγμής σε υψηλά επίπεδα. Θα συνεχιστεί το καλό «σερί» και σήμερα;

Η Κατερίνα Πεφτίτση πάει σε βραδιά τάνγκο με τον άντρα των ονείρων της ντυμένη στα χρώματα του τριαντάφυλλου, θα καταφέρει να εντυπωσιάσει;

Η Άννα παίρνει αγκαλιά τη Σέβη! Τι είναι αυτό που φέρνει αυτή τη… συμφιλίωση;

Οι εντάσεις που επικρατούν ορισμένες φορές στα παρασκήνια προβληματίζουν τη Σοφία Ζαριφόπουλος η οποία περιγράφει την κατάσταση σαν μία… σαλάτα με νεύρα! Πού οφείλεται αυτή η εκρηκτική ατμόσφαιρα;

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark