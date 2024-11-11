Της Μαρίνας Xαραλάμπους

Μια διαγωνιζόμενη πυροδότησε μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των coaches στο The Voice of Greece. Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου ήταν οι πρώτοι που έδειξαν ενδιαφέρον, ακολουθούμενος από τον παθιασμένο Πάνο Μουζουράκη. Ο Χρήστος Μάστορας, αν και ενθουσιάστηκε με τη φωνή της, δεν κατάφερε να την αποκτήσει λόγω του "block". Η σκηνή μετατράπηκε σε ένα αρένα μάχης για την καρδιά της διαγωνιζόμενης.

Η Ηρώ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απρόσμενης μάχης. Όλοι οι coaches, μαγεμένοι από τη φωνή της, ξεκίνησαν μια μάχη για να την αποκτήσουν. Ο Πάνος Μουζουράκης, με την κωμική του διάθεση, προσπάθησε να την κερδίσει με μια ξεκαρδιστική παντομίμα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, όμως, έπαιξε το δυνατό του χαρτί, τραγουδώντας μαζί της ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια. Η Έλενα Παπαρίζου, μη θέλοντας να μείνει πίσω, ανέβασε την ένταση και συνέχισε να την διεκδικεί.

Μάλιστα μια κίνηση της Ηρούς έκανε κάποιους από τους coaches να αποχωρήσουν.

Πηγή: skai.gr

