Melissa Barrera: Θα πρωταγωνιστήσει στο γουέστερν «In The Cradle Of Granite»

Η διάσημη ηθοποιός του «Scream VI», Μελίσα Μπαρέρα, θα πρωταγωνιστήσει στο νέο θρίλερ-γουέστερν «In the Cradle of Granite» το οποίο σηματοδοτεί το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Αριέλ Εσκαλάντε.

Βασισμένο σε πρωτότυπο σενάριο του Τζέι Χόλμς, το γουέστερν διαδραματίζεται στην άγρια αμερικανική Δύση στα τέλη του 1800, όπου «μια νεαρή μητέρα (Μπαρέρα) παλεύει να συντηρήσει την οικογένειά της μετά τον θάνατο του συζύγου της και αφού οι κάτοικοι της πόλης αρνούνται να συνεργαστούν μαζί της. Όταν ανακαλύπτει στο κτήμα της το πτώμα ενός καταζητούμενου, συνάπτει συμφωνία με την συμμορία που τον σκότωσε και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι διασχίζοντας τα σύνορα με την ελπίδα μιας μεγάλης αμοιβής και την προοπτική μιας καλύτερης ζωής».

«Ο Άριελ είναι ένας υπέροχος εμπνευσμένος δημιουργός και είναι τιμή μου να τον συναντώ στο αγγλόφωνο ντεμπούτο του. Είμαστε και οι δύο πολύ προσηλωμένοι στις ιστορίες που επιλέγουμε, δίνοντας ζωή σε χαρακτήρες και καταστάσεις που λειτουργούν ως «καθρέφτες» για την κοινωνία» δήλωσε η Μεξικανή πρωταγωνίστρια στο Deadline, η οποία πριν από έναν χρόνο εξαιτίας αναρτήσεων υπέρ της Παλαιστίνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχασε τον ρόλο της στη σειρά ταινιών τρόμου «Scream».

Την παραγωγή μοιράζονται οι Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Ρίσι Μπατζάτζ και Ντανιέλ Ταμπόργκα μέσω της «Balcony 9 Productions», Τζόναθαν Σαντόφσκι και Ντανιέλ Πανκότο μέσω της «Ad Lunam Ent» και ο Γκρέγκορι Τόμας.

Πηγή: skai.gr

