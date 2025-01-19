Μετά από έναν συναρπαστικό ημιτελικό, οκτώ διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να πείσουν το τηλεοπτικό κοινό ότι αξίζουν τη ψήφο του για να προκριθούν στον μεγάλο τελικό του «The Voice of Greece»!

Απόψε στις 21.00, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται τους τέσσερις αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου, και τους διαγωνιζόμενους που έχουν φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο, διεκδικώντας τον πολυπόθητο τίτλο! Η αγωνία «χτυπά» κόκκινο για όλους!

Σε πρώτη φάση, οι –με τη σειρά που ανακοινώθηκε η πρόκριση τους- Fey Kross (από το #TeamHelena), Ευαξένια Ανθούλα (από το #TeamPanistes),Τηλέμαχος Αβραντάς (από το #TeamChristos), Πάνος Κατσιέρης (από το #TeamMazwnakis), Βαγγέλης Ζούλας (από το #TeamMazwnakis), Φιλίππα Κοκορομύτη (από το #TeamChristos), Σοφία Χριστοφορίδου (από το #TeamPanistes), Γιάννης Σιαχάμης (από το #TeamHelena) ανεβαίνουν στη σκηνή του #TheVoiceGR και ερμηνεύουν από ένα τραγούδι. Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι που θα πάρουν την πρόκριση, θα ερμηνεύσουν ένα ακόμα τραγούδι αλλά μόνο δύο θα περάσουν στην τελική φάση. Τότε, οι φιναλίστ θα ερμηνεύσουν τρία τραγούδια. Φυσικά, τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει το τηλεοπτικό κοινό, που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή/ μεγάλη νικήτρια!

Ακόμα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και οι coaches υποδέχονται πρόσωπα-έκπληξη, που ανεβαίνουν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, παρουσιάζοντας αναπάντεχα act –και όχι μόνο...

Ποιος ή ποια θα συνεπάρει το τηλεοπτικό κοινό με την ερμηνεία του και θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του «The Voice of Greece», υπογράφοντας ένα «χρυσό» συμβόλαιο με την Minos EMI, a Universal Music Company, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της χώρας;

Η 10η και πιο «εκρηκτική» σεζόν του «The Voice of Greece» ολοκληρώνεται απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

Πηγή: skai.gr

