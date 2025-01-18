Η Κατερίνα Πεφτίτση και η Ιωάννα Μπαράκη, που συμμετείχαν στη φετινή σεζόν του «My Style Rocks», εμφανίστηκαν στο YouTube κανάλι του Χρήστου Παντελίδη και κλήθηκαν να απαντήσουν σε αρνητικά σχόλια που είχαν γραφτεί για εκείνες, στο πλαίσιο του ριάλιτι μόδας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαβάστηκε ένα σχόλιο με αποδέκτη την Κατερίνα Πεφτίτση, το οποίο ανέφερε πως: «Τα λουκ σου θα έδειχναν καλύτερα στη Δανάη Μπάρκα». Άμεσα η ίδια απάντησε ότι αυτό το σχόλιο είναι για την ίδια προσβλητικό. «Η Δανάη Μπάρκα είναι σαν ντουλάπα… Δηλαδή δεν έχει καμιά καμπύλη. Είναι έτσι, μασίφ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Πεφτίτση. «Εννοείς ότι είναι τετράγωνη» σχολίασε ο Χρήστος Παντελίδης, με την Κατερίνα Πεφτίτση να απαντά: «Ναι, ρε παιδί μου».

Στο σημείο αυτό παρενέβη η Ιωάννα Μπαράκη τονίζοντας πως η συμπαίκτριά της θα μπορούσε να εκφράσει τη γνώμη της με πιο ευγενικό τρόπο. «Δεν χρειαζόταν να πεις ότι είναι σαν ντουλάπα», της είπε, με την Κατερίνα Πεφτίτση να ξεκαθαρίζει σε έντονο ύφος: «Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Είμαι χοντρή και η Μπάρκα είναι ντουλάπα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν έχει shape η κοπέλα. Δεν πειράζει. Αυτό είτε ήταν αδύνατη, είτε ήταν χοντρή, πάλι δεν θα είχε shape. Θα ήταν μασίφ».

Η συγγνώμη της Κατερίνας Πεφτίτση

Λίγες ώρες μετά την προβολή της συνέντευξης και αφού η δήλωσή της προβλήθηκε σε διάφορα μέσα και σχολιάστηκε σε εκπομπές, η Κατερίνα Πεφτίτση απολογήθηκε δημόσια για τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε για την παρουσιάστρια.

Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το μοντέλο σημείωσε πως η λέξη που είπε ήταν λάθος. «Λάθος μου, χρησιμοποίησα λάθος λέξη! Λέμε πάντα να προσέχουμε τι λέμε και υπέπεσα σε αυτό το λάθος και εγώ», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

