The Voice of Greece: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μιλά αποκλειστικά πριν τον ημιτελικό

Με ένα ζεστό χαμόγελο και λόγια ενθάρρυνσης, ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε στα παρασκήνια του "The Voice" για να στηρίξει τους δεκαέξι διαγωνιζόμενους λίγο πριν την ανέβουν στη σκηνή για τον κρίσιμο ημιτελικό.

Ο ίδιος κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση εμπιστοσύνης με κάθε διαγωνιζόμενο, αφού ήταν πάντα δίπλα τους προσφέροντας τις απαραίτητες συμβουλές για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του διαγωνισμού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο παρουσιαστής λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του "Τhe Voice" μίλησε αποκλειστικά στο skai.gr και αποκάλυψε τα συναισθήματά του για τον μεγάλο ημιτελικό αλλά και για όλο αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι.

Τι μας λέει για τη συνεργασία του με τους coaches; Ποιος πιστεύει ότι θα καταφέρει να ξεχωρίσει; Και ποια είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν τον μεγάλο νικητή;

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η σκηνή θα μεταμορφωθεί σε ένα μουσικό πεδίο μάχης αφού δεκαέξι διαγωνιζόμενοι είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Οι coaches, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου, θα υποστηρίξουν για ακόμη μια βραδιά τους παίκτες τους και θα περιμένουν με ανυπομονησία τα αποτελέσματα!

Πηγή: skai.gr

