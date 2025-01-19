Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του "The Voice" για να μας μαγέψει με τις μοναδικές της ερμηνείες, η Μαρίνα Σάττι μοιράστηκε μαζί μας την ανυπομονησία της.“Είμαι πολύ χαρούμενη και ανυπομονώ να βγω στη σκηνή να γιορτάσω με τον κόσμο το P.O.P.”!

Να σημειώσουμε ότι λίγες ώρες πριν η Μαρίνα Σάττι ανέβηκε στη σκηνή του live stage "Floyd" όπου πραγματοποιήθηκε η εξαπλή απονομή της για το άλμπουμ P.O.P.

Η Μαρίνα Σάττι αναδείχτηκε #1 Spotify Artist και είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που βρέθηκε στο #1 του Daily Top Artists Greece chart στο Spotify, ενώ ήταν επίσης η πρώτη που κατέλαβε ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις τόσο του ημερήσιου Spotify Top200 όσο και των YouTube trends στην Ελλάδα. Το “P.O.P.” της αγκαλιάστηκε από το εγχώριο και διεθνές κοινό καταλαμβάνοντας την 8η θέση ανάμεσα στα 10 δημοφιλέστερα νέα άλμπουμ στον κόσμο.



Η Μαρίνα Σάττι live στον μεγάλο ημιτελικό του “The Voice”!

