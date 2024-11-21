Συγκλονίζει ο Ετεοκλής Παύλου: «Ο πατέρας μου πέθανε στα χέρια μου όταν ήμουν επτά χρονών»

Πλάνα από την κηδεία του διάσημου σταρ Liam Payne που έγινε με πολυήμερη καθυστέρηση (σχεδόν ένας μήνας) μετά τον τραγικό θάνατό του στο Buenos Aires όταν έπεσε από το μπαλκόνι στο ξενοδοχείο που διέμενε, καθώς οι αρχές ακόμα διερευνούσαν την υπόθεση και δεν είχαν δώσει το πράσινο φως για τη μεταφορά της σορού από την Αργεντινή στη Μεγάλη Βρετανία.

Βλέποντας το Daddy από λουλούδια, από τον 7χρονο γιο του πασίγνωστου ποπ σταρ ο Ετεοκλής Παύλου λύγισε:

«Να πω κάτι. Επειδή είμαι και μπαμπάς πια… Πόσο πόνο κρύβει αυτή η εικόνα; Και μελλοντικά και παρελθοντικά. Όταν έχασα εγώ τον πατέρα μου ήμουν 6,5 στα 7. Εμένα ο πατέρας μου πέθανε στα χέρια μου, το έχω ως εικόνα. Το Daddy αυτό πόσα δάκρυα κρύβει από πίσω. Είναι μια δύσκολη διαχείριση. Η οικογένεια πρέπει να είναι πολύ δεμένη»

