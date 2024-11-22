Survivor: Η πιο σπαρακτική αποχώρηση: «Δεν πειράζει, θα συνεχίσεις εσύ!»

Μια άκρως συναισθηματικά φορτισμένη αποχώρηση έλαβε χώρα στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor. Πρωταγωνιστές της, οι τρεις υποψήφιοι, Γιάννης, Γεωργία & Μαίρη. Οι δύο πρώτοι προέκυψαν από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, αφού συγκέντρωσαν από 3 ψήφους έκαστος.

Η Μαίρη ήταν επιλογή του κατόχου του τοτέμ της ατομικής ασυλίας, δηλαδή του Mike. Η παίκτρια φάνηκε να ξαφνιάζεται τόσο από την επιλογή του που βούρκωσε. Οι Πράσινοι για κάποιο λόγο που δε διευκρινίστηκε ξέσπασαν σε γέλια.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας η Μαίρη ζήτησε τα ρέστα από τον Μιχάλη, χωρίς ωστόσο να λάβει κάποια απάντηση που να την καλύπτει.

Στη δοκιμασία αποχώρησης που ακολούθησε, τόσο η Γεωργία όσο και ο Γιάννης, αποδείχθηκαν πολύ σκληρά καρύδια. Δυστυχώς, για την Μαίρη, ήταν εκείνη που κουράστηκε πρώτη και έκανε το λάθος που της στοίχισε την παραμονή της στο παιχνίδι.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν πολύ φορτισμένες, με τις δύο αδερφές να κλαίνε η μια στην αγκαλιά της άλλης. «Δεν πειράζει, θα συνεχίσεις εσύ!»

Κατά την αποχώρησής της η Μαίρη αγκάλιασε όλους τους παίκτες εκτός του Mike, για τον οποίο κράτησε μια κρύα χειραψία.

Πηγή: skai.gr

