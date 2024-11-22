Τη Μαρία Σολωμού υποδέχθηκε ο Νίκος Χατζηνικολάου στο πλατό της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω». Η πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκαλούν συχνά όσα λέει και στη στιγμή που, όπως είπε, αποφάσισε να πάψει να κάνει εκπτώσεις στη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Σολωμού εξομολογήθηκε πως όταν είχε πρωτοξεκινήσει να δίνει συνεντεύξεις, τα πράγματα που έλεγε τα θεωρούσε φυσιολογικά. «Τα θεωρώ ακόμη και πλέον είναι φυσιολογικά. Δηλαδή, το κλασικό πια, που με κυνηγάει 20 χρόνια, είναι ότι είχα πει για την εγκυμοσύνη πως πέρασα φρικτά. Θεωρούσα τότε ότι είναι κοινό μυστικό. Για τις γυναίκες και ιατρικά και με τις ορμόνες δεν είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής τους», ανέφερε η ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Καμία γυναίκα δεν μπορεί να περάσει 100% καλά στην εγκυμοσύνη, γιατί αλλάζει μια ισορροπία εσωτερική. Ότι το περνάνε ''αβαβά'', που λέμε, ενώ άλλες έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, εννοείται. Στο πρώτο στάδιο, όμως, στο πρώτο επίπεδο, δεν είσαι πολύ καλά στο σώμα σου, στον οργανισμό σου, στην ισορροπία των ορμονών. Θεωρούσα ότι αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε όλες οι γυναίκες και το περνάμε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι αυτή την περίοδο, αλλά έφαγα τόσο ξύλο. Πολύ και άδικο ξύλο», τόνισε η ίδια.

Σε άλλο σημείο η ηθοποιός είπε: «Είχα πονέσει από τις επιθέσεις, είχα ενοχληθεί, αλλά είπα "κάτσε, δεν είναι δυνατόν". Καταλάβαινα το παιχνίδι και τη μικρή εκμετάλλευση. Δεν μπορώ τα ψέματα, έχω σοβαρό πρόβλημα και με την υποκρισία. Να λέω δηλαδή "εντάξει, θα το καταπιώ αυτό". Μεγαλώνοντας στη ζωή αρχίζεις να συνηθίζεις ότι με κάποια πράγματα πρέπει να συμβιβαστείς και να τα καταπιείς αν θες να μπορείς να συνεννοηθείς με τους συνανθρώπους σου, τους φίλους σου, τις σχέσεις σου, την οικογένεια σου, το παιδί σου».

Τέλος, για τη σχέση της με τον Mente Fuerte, η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε: «Ο Mente Fuerte με τρολάρει συνέχεια. Η σχέση βασίζεται σε μια τρέλα! Είναι πολύ low, έχει άλλη ενέργεια. Είναι σούργελο. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ με τον Γιώργο. Έχουμε καλή σχέση. Είμαστε πολύ ελεύθεροι άνθρωποι και για αυτό δεν το αποσαφηνίζουμε. Είμαστε μαζί όταν θέλουμε να είμαστε, κάνουμε παρέα όποτε θέλουμε. Είναι μια σχέση που βασίζεται στην αγάπη. Δεν είναι μυστήριο. Είναι ελεύθερη σχέση μεταξύ μας».

