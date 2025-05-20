Το «The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος και πιο αγαπητός μουσικός διαγωνισμός που έχει προβληθεί σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως, επιστρέφει για 11η σεζόν στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Μερικές από τις καλύτερες φωνές της νέας γενιάς – όπως η Loren Allred, ο Morgan Wallen και δύο από τους φετινούς εκπροσώπους της Eurovision, η Klavdia (Ελλάδα) και ο JJ (Αυστρία) – έχουν αναδειχθεί μέσα από το λαμπερό σόου, που ετοιμάζεται να συνεχίσει δυναμικά το μουσικό ταξίδι του.

Το πλατό ετοιμάζεται να υποδεχθεί φωνές, όνειρα και ιστορίες που θα μας διασκεδάσουν και θα μας συγκινήσουν.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν!

